Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (İlk Yarı)

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Kayserisporlu Hüseyin altı pas çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Koray Gencerler penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor'da Kone'nin kullandığı penaltı atışında top kaleyi bulmadı.

25. dakikada Kana kazandığı topu sürüp ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti. Kaleci Ali topa hakim oldu.

30. dakikada Atila'nın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Chery ağlarla buluşturdu. 0-1

33. dakikada Atila'nın ortasında, ceza sahasının dışında sol çaprazda topla buluşan Chery uzun şutu ile kendinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2

45. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-3

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Koray Gencerler xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx

DG Sivasspor: Ali xx, Ziya xx, David xx, Fatih xx, Douglas xx, Hakan xx, N'dinga xx, Özer xx, Emre xx, Kone xx, Diabate xx

Yedekler: Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Tolgahan, Torje, Rybalka, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

İM Kayserispor: Lung xxx, Atilla xxx, Sapunaru xx, Kana xxx, Tiago xxx, Hüseyin xxx, Şamil xx, Varela xx, Deniz xxx, Chery xxx, Umut xx

Yedekler: Muammer, Levent, Kravets, Emre, Nurettin, Hakan, Adem, Mert, Kucher

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Chery (dk. 30 ve 33) Hüseyin (dk. 45) (İM Kayserispor)

Sarı kartlar: Hüseyin, Tiago (İM Kayserispor) - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:00 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor
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