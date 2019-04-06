Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor
, taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Kayserisporlu Hüseyin altı pas çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Koray Gencerler penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor'da Kone'nin kullandığı penaltı atışında top kaleyi bulmadı.
25. dakikada Kana kazandığı topu sürüp ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti. Kaleci Ali topa hakim oldu.
30. dakikada Atila'nın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Chery
ağlarla buluşturdu. 0-1
33. dakikada Atila'nın ortasında, ceza sahasının dışında sol çaprazda topla buluşan Chery uzun şutu ile kendinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2
45. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-3
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Koray Gencerler xxx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx
DG Sivasspor: Ali xx, Ziya xx, David xx, Fatih
xx, Douglas xx, Hakan xx, N'dinga xx, Özer xx, Emre xx, Kone xx, Diabate xx
Yedekler: Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Tolgahan, Torje, Rybalka, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
İM Kayserispor: Lung xxx, Atilla xxx, Sapunaru xx, Kana xxx, Tiago
xxx, Hüseyin xxx, Şamil xx, Varela xx, Deniz xxx, Chery xxx, Umut xx
Yedekler: Muammer, Levent, Kravets, Emre, Nurettin, Hakan, Adem, Mert, Kucher
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Chery (dk. 30 ve 33) Hüseyin (dk. 45) (İM Kayserispor)
Sarı kartlar: Hüseyin, Tiago (İM Kayserispor) - SİVAS