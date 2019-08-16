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Spor Toto Süper Lig: Denizlispor : 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Denizlispor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Denizlispor : 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Denizlispor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 30. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
(İHA)
Galatasaray, Denizlispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:50 Kaynak: İHA
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