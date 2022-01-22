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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

22.01.2022 16:19
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada İrfan'ın sağ kanattan arka direğe kullandığı serbest vuruşta Novak kafayı vurdu. Kalenin ortasına giden topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

52. dakikada Caner'in savunma arkasına gönderdiği topa Sefa hareketlendi. Berke kalesini terk edip ceza sahası dışından topu uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Kayode sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden yakın direğe vuruşunu yaptı. Kalesine dönen Berke topu uzaklaştırdı. Boşta kalan topla buluşan Yatabare, topu arka direğe havalandırdı. Nazım araya girerek topu kafayla kornere gönderdi.

73. dakikada Sivasspor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Henrique arka direğe ortasını yaptı. Arka direkte kale sahasının sağ çaprazına doğru Sefa'nın indirdiği topa Yatabare vurdu. Top uzak direkten döndü.

74. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Henrique sert bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Üst direğin içine çarpan top ağlarla buluştu. 1-1

86. dakikada Cofie ceza sahası yayının gerisinden gelişine sert bir vuruş yaptı. Berke de soluna hamle yaptı ama yetişemedi. Top direkten döndü.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Deniz Caner Özaral xx

DG Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Caner xx, Goutas xx, Uğur xx, Erdoğan x (Kayode dk.16 xx), Cofie xxx, Koray xx (Ziya dk. 80 x), Özkan xx (Sefa dk. 46 x), Henrque xx (Camara dk. 90+4 ?), Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Emre, Appındangoye, Volkan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Berke xx, Nazım xx, Serdar Aziz xx (Tisserand dk. 42 x), Kim Min-Jae xx, Novak xx (Pelkas dk. 56 x), Crespo xx, Zajc xxx (Sosa dk. 79 x), Samuel xx, Valencia xx (Rossi dk. 79 x), İrfan xx, Serdar Dursun xx (Berisha dk. 56 x)

Yedekler: Ertuğrul, Meyer, Gustavo, Çağatay, Burak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Zajc (dk. 18) (Fenerbahçe), Henrique (dk. 74) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Koray, Ahmet (Sivasspor), Serdar Aziz, Nazım, Crespo (Fenerbahçe)

(Mustafa Koçyiğit - Oğuzhan Sarzep/İHA)

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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