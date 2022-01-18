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Spor Toto Süper Lig'e Ahmet Çalık Sezonu ismi verildi - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'e Ahmet Çalık Sezonu ismi verildi

18.01.2022 14:12
Spor Toto Süper Lig'e Ahmet Çalık Sezonu ismi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin 2021-2022 sezonuna verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin 2021-2022 sezonuna verildiğini açıkladı.

11 Ocak 2022 Salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ın ismi 2021-2022 sezonuna verildi. Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere önceki yıllarda Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulanması Federasyonumuz tarafından 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırılmıştı. Ancak, geçtiğimiz hafta Salı günü elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz; efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanmış milli oyuncumuz İttifak Holding Konyasporlu merhum Ahmet Çalık gerek Federasyonumuz gerek kulüplerimiz gerek Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anılmış ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir.

8'i A Milli olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz."

(İHA)

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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