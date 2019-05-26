Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: E. Y. Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: E. Y. Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: E. Y. Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (Maç devam ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 32. dakika geride kalırken, Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü bulunuyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:41 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Evkur, Bursaspor, Spor
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