Spor Toto Süper Lig: E. Y. Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 32. dakika geride kalırken, Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü bulunuyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:41 Kaynak: İHA
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