Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk yarı)

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Yusuf kafayla dokundu Chebake'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

20. dakikada Aytaç Kara'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir kafayla dokundu top ağlara gitti. 0-2

40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Pereıra şutunu çekti kaleci topu kornere çeldi.

Stat: Malatya Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Ok xx, Mustafa Sönmez xx

E. Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa Akbaş xx, Mina xx, Chebake xx, Bülent Cevahir xx, Ahmed xx, Robin xx, Murat Yıldırım xx, Eren xx, Pereıra xx Kamara xx,

Yedekler: Farnolle, Şeref, Guılherme, Seth, Barış, Erkan, Rahman, Dia, Berkan

Teknik Direktör: Ali Ravcı

Bursaspor: Okan Koçuk xx, Umut Meraş xx, Vergini xx, Badji xx, Onur Atasayar xx, Aytaç Kara xx, Tunay Torun xx, Yusuf Erdoğan xx, Furkan Sayar xx, Saivet xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Muhammet xx, Latovlevici, Furkan Emre, Ramazan, Muhammet Emin, Burak, Sakho, Kubilay

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Tunay Torun (Bursaspor) - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:59 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Spor
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