Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında Bursaspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Yusuf kafayla dokundu Chebake'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
20. dakikada Aytaç Kara
'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir kafayla dokundu top ağlara gitti. 0-2
40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Pereıra şutunu çekti kaleci topu kornere çeldi.
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Ali Palabıyık
xx, Serkan Ok
xx, Mustafa Sönmez
xx
E. Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa Akbaş
xx, Mina xx, Chebake xx, Bülent Cevahir
xx, Ahmed xx, Robin xx, Murat Yıldırım
xx, Eren xx, Pereıra xx Kamara xx,
Yedekler: Farnolle, Şeref, Guılherme, Seth, Barış, Erkan, Rahman, Dia, Berkan
Teknik Direktör: Ali Ravcı
Bursaspor: Okan Koçuk
xx, Umut Meraş xx, Vergini xx, Badji xx, Onur Atasayar xx, Aytaç Kara xx, Tunay Torun
xx, Yusuf Erdoğan
xx, Furkan Sayar xx, Saivet xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Muhammet xx, Latovlevici, Furkan Emre, Ramazan, Muhammet Emin
, Burak, Sakho, Kubilay
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Tunay Torun (Bursaspor) - MALATYA