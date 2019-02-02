Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - İm Kayserispor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - İm Kayserispor: 1 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - İm Kayserispor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Chebake'in ortasında penaltı noktası üzerinde Bifouma'nın vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bifouma'nun vuruşunda savunma gole izin vermedi.

74. dakikada Aleksic'in serbest vuruşu sonrası topla buluşan Donald, yerden sert bir vuruş yaptı ancak son anda Kayserispor savunmasından Lung topu uzaklaştırdı.

90. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Barış'ın sert şutunu kaleci çift yumrukla önledi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Bülent xx, Mina xx, Murat Akça xx, Aleksic xxx, Donald xx, Guilherme xx (Barış dk. 84 x), Murat Yıldırım x (Robin dk. 45 x), Bifouma xx, Ömer xx (Eren dk. 67 x)

Yedekler: Ertaç, Sincere, Mustafa, Erkan, Pereira, Ahmed

Teknik Direktör: Erol Bulut

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Atila xx, Hasan Hüseyin xx (Varela dk. 74 x), Deniz xx, Kravets xxx (Kucher dk. 78 x), Chery xx (Levent dk. 90 ?), Sapunaru xx, Kana xx, Şamil xx, Umut xx

Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant, Mert, Varela

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Aleksic (dk. 18) (E. Y. Malatyaspor), Kravets (dk. 13) (İ.M.Kayserispor)

Sarı kartlar: Lopes, Deniz, Atila (İM Kayserispor) - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

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