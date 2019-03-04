Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile Yollar Ayrıldı

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