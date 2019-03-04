Spor Toto Süper Lig Ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek...
36 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:25 Kaynak: AA
BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile Yollar Ayrıldı
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