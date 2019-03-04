Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig Ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek...

Spor Toto Süper Lig Ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek...

36 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig Ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek..., System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Mehmet Özdilek, Erzurumspor Kulübü, Spor
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