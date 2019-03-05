Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig Ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktörlük Görevi İçin...

Spor Toto Süper Lig Ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktörlük Görevi İçin...

7 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.

Spor Toto Süper Lig Ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktörlük Görevi İçin..., System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor Kulübü, Spor
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