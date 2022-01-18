Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Batshuayi'nin yay üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Larin'in plase vuruşu direk dibinden auta çıktı.
63. dakikada ceza sahası içi sağ tarafındaki Levent'in penaltı noktası gerisine çıkardığı pasta Bistrovic'in topu kontrol ettikten sonra çektiği şut kaleci Ersin'de kaldı.
86. dakikada Bistrovic'in kaleyi cepheden gören pozisyondan yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin yatarak kornere çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kemal Yılmaz xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Salih Dursun xx (Davide Biraschi dk. 90 ?), Burak Bekaroğlu xx, Jure Balkovec xx, Caner Erkin xx (Alparslan Erdem dk. 90 ?), Jimmy Durmaz xx (Aleksandar Pesic dk. 76 x), Adnan Uğur xx (Levent Mercan dk. 46 xx), Emre Mor xx, Fabio Borini xx, Yann Karamoh xx (Vato Arveladze dk. 58 x), Kristijan Bistrovic xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Rayyan Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Domagoj Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx (Güven Yalçın dk. 79 x), Miralem Pjanic xx (Salih Uçan dk. 89 ?), Oğuzhan Özyakup xx (Can Bozdoğan dk. 70 x), Cyle Larin xx (Gökhan Töre dk. 79 x), Michy Batshuayi xx (Alex Teixeira dk. 88 ?)
Yedekler: Emre Bilgin, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Mehmet Topal, Kenan Karaman
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Gol: Batshuayi (dk. 39 pen.) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Volkan Demirel (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Salih Dursun (Fatih Karagümrük), Batshuayi (Beşiktaş)
(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika