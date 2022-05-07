Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

07.05.2022 16:17
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

55. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Berkay'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı önünden Tolga Ciğerci'nin topun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Trezeguet, Sacha Boey'i çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleye paralel gitti.

67. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Trezeguet, Sacha Boey'i çalımlayarak yaptığı vuruşta Nellson topu çizgiden çıkardı.

74. dakikada Gomis'in pasında topla buluşan Sacha Boey'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

78. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Lima'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Muslera iki hamlede topun sahibi oldu.

84. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Gomis, rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada Tolga'nın pasında Gulbrandsen'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Epureanu'nun kafayla pasında, Gulbrandsen'in yakın mesafeden kafayla yaptığı vuruşta kaleci Muslera gole izin vermedi.

90+4. dakikada ceza sahası içinde Van Aanholt'un vuruşunda kaleci Volkan sağına yatarak topu çeldi. Barış Alper'in şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caiçara xx, Efe Arda Koyuncu xx, Epureanu xx, Lima xx, Tolga Ciğerci xx, Deniz Türüç xx (Serdar Gürler dk. 79 xx), Mahmut Tekdemir xx (Aleksic dk. 90+2 ?), Berkay Özcan xx (Chadli dk. 79 xx), Trezeguet xx, Gulbrandsen xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Stefano Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Galatasaray: Muslera xx, Sacha Boey x, Victor Nellson xx, Alpaslan Öztürk x, Patrick Van Aanholt x, Taylan Antalyalı x (Halil Dervişoğlu dk. 80 xx), Cicaldau x (Pulgar dk. 68 xx), Berkan Kutlu xx, Ryan Babel xx (Barış Alper Yılmaz dk. 90+2 ?), Kerem Aktürkoğlu x (Morutan dk. 80 ?), Mustafa Muhammed x (Gomis dk. 68 xx)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Arda Turan, Sofiane Feghouli

Teknik Direktör: Domenec Torrent

(İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0 Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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