Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

15.01.2022 16:54
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip Pesic ve Salih Dursun'un golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Tyler Boyd'un sağdan yaptığı ortada Salih Dursun ters bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.

73. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Pesic, müsait pozisyondaki Bistrovic'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Gökhan Akkan topu kornere gönderdi.

75. dakikada Bistrovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pesic, arka direkte müsait pozisyondaki Salih Dursun'u gördü. Bu oyuncu topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0

77. dakikada Rizespor'un soldan yaptığı atakta rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören Zukanovic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Salih Dursun xxx, Burak Bekaroğlu xxx, Zukanovic xx, Balkovec xxx, Biglia xx, Adnan Uğur xx, Emre Mor xx (Bitsrovic dk. 60 xx), Borini xxx (Alparslan dk. 84 ?), Karamoh xxx (Salibur dk. 75 ?), Pesic xxx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Levent Mercan, Samed Onur, Vato Arveledze

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Holmen x, Selim Ay xx, Emir Han Topçu x (Deniz Hümmet dk. 66 x), Cemali Sertel x (Yusuf Sarı dk. 66 x), Sabo xx (Phiri dk. 90+2 ?), Dokovic x (Dabo dk. 85 ?), Boyd xx (Mendes dk. 66 x), Boldrin x, Alper Potuk x, Pohjanpalo x

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Monzango, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Pesic (dk. 31), Salih Dursun (dk. 75) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Zukanovic (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Biglia, Salibur (Karagümrük), Holmen, Sabo (Çaykur Rizespor)

(Uygar Aydın - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Salih Dursun, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
18:42
Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'dan açıklama: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'dan açıklama: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz         
18:39
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada         
15:44
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
18:41 Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
18:39 Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor
18:39 Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'dan açıklama: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz
18:24 Fenerbahçe'den yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile cesur kadro
17:56 Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
17:33 Uygunsuz paylaşımları için Işıtan Gün'den özür açıklaması
17:26 TEM yolunda korkunç kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
17:25 TikTok videosu yüzünden tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
17:16 Uygunsuz paylaşımları sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Işıtan Gün'ün istifa etmesi için kampanya başlattı
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 18:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement