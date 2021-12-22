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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

22.12.2021 20:59
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaştı. 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynayan Karagümrük, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında bulunan Pelkas'ın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

71. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası dışı sağında topu alan Nazım Sangare'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

83. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

90+2. dakikada ceza sahasının sağ tarafından Mesut Özil'in ortasında arka direkte topla buluşan Enner Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bahattin Duran xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xxx, Hedenstad xx, Burak Bekaroğlu x, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Adnan Uğur xx (Erhun Öztümer dk. 74 x), Andrea Bertolacci xx (Luckassen dk. 46 x), Ahmed Musa xx (Salibur dk. 82 ?), Yann Karamoh xx (Balkovec dk. 46 x), Aleksandar Pesic xx (Jimmy Durmaz dk. 61 x)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Emre Mor, Efe Tatlı, Fabio Borini, Salih Dursun

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Nazım Sangare xx, Kim Min-jae xx, Attila Szalai xx, Filip Novak xx, Jose Sosa xx (Miha Zajc dk. 78 x), Mert Hakan Yandaş xx, İrfan can Kahveci xx (Diego Rossi dk. 86 ?), Dimitrios Pelkas xx (Serdar Dursun dk. 63 x), Mesut Özil xx, Enner Valencia xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo, Burak Kapacak

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Aleksandar Pesic (dk. 31) (Fatih Karagümrük), Mesut Özil (dk. 40 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Burak Bekaroğlu (dk. 37), Caner Erkin (dk. 38) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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