Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

18.03.2022 20:50
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Biglia'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un plase şutunda meşin yuvarlak Hosseini'ye ve ardından direğe çarparak filelere gitti. 1-0

25. dakikada Bistrovic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Pesic topla buluştu. Pesic'in kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'den döndü. Boşta kalan topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

36. dakikada Emre Mor rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sağ çaprazdan girdi. Emre Mor'un sağ çaprazdan plase aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Candaş Elbil xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Biraschi xx, Balkovec xx, Burak Bekaroğlu xx, Biglia xxx, Emre Mor xxx, Bistrovic xx, Toure xx, Jimmy Durmaz xxx, Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Caner Erkin, Levent Mercan, Samed Onur, Adnan Uğur, Salibur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan, Karamoh

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Ramazan Civelek xx, Uğur Demirok xx, Hosseini xx, Onur Bulut xx, İbrahim Akdağ xx, Cardoso xx, Bertolacci xx, Abulkadir Parmak xx, Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Lung, Kolovetsios, Mustafa Pektemek, Kemen, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Mert Çetin, Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Emre Mor (dk. 11 ve 36) (Fatih Karagümrük)

(Bora Akyol - Samet Yalçın/ İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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