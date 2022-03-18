Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Biglia'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un plase şutunda meşin yuvarlak Hosseini'ye ve ardından direğe çarparak filelere gitti. 1-0
25. dakikada Bistrovic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Pesic topla buluştu. Pesic'in kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'den döndü. Boşta kalan topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.
36. dakikada Emre Mor rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sağ çaprazdan girdi. Emre Mor'un sağ çaprazdan plase aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Candaş Elbil xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Biraschi xx, Balkovec xx, Burak Bekaroğlu xx, Biglia xxx, Emre Mor xxx, Bistrovic xx, Toure xx, Jimmy Durmaz xxx, Pesic xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Caner Erkin, Levent Mercan, Samed Onur, Adnan Uğur, Salibur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan, Karamoh
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Ramazan Civelek xx, Uğur Demirok xx, Hosseini xx, Onur Bulut xx, İbrahim Akdağ xx, Cardoso xx, Bertolacci xx, Abulkadir Parmak xx, Thiam xx, Gavranovic xx
Yedekler: Lung, Kolovetsios, Mustafa Pektemek, Kemen, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Mert Çetin, Campanharo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Emre Mor (dk. 11 ve 36) (Fatih Karagümrük)
(Bora Akyol - Samet Yalçın/ İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika