Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A.konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında A.Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe
sahasında A. Konyaspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:36 Kaynak: İHA
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