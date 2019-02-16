Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A.konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A.konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında A.Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A.konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında A. Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:36 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
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