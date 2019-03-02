Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:23 Kaynak: İHA

Karadeniz, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor
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