Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe
, Çaykur Rizespor
'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken Karadeniz
ekibinin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:23 Kaynak: İHA
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