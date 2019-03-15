Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Dg Sivasspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Dg Sivasspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında DG Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Dg Sivasspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında DG Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:58 Kaynak: İHA

Sivasspor, Fenerbahçe, Spor
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