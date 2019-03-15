Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Dg Sivasspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında DG Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe
sahasında DG Sivasspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:58 Kaynak: İHA
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