Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

15.05.2022 19:16
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Diego Rossi'nin sol taraftan pasında topu alan Osayi Samuel'in ceza yayı solundan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

57. dakikada Borini'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı gitti.

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor'un topla ilerleyip ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

64. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Diego Rossi ceza sahası içinde bulunan Miha Zajc ile verkaç yaptı. Pozisyonun devamında Rossi'nin penaltı noktasına yakın bir noktadan sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

68. dakikada Serdar Dursun'un pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Osayi-Samuel'in çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

78. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya gitti.

90+1. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Kemal Yılmaz xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx (Jose Sosa dk. 75 x), Serdar Aziz xx, Marcel Tisserand xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, Bright Osayi-Samuel xx, İrfan Can Kahveci xx, Diego Rossi xx, Serdar Dursun xx (Enner Valencia dk. 75 x)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Mergim Berisha, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Biraschi xx, Burak Bekaroğlu xx, Luckassen xx, Caner Erkin xx, Bistrovic xx (Yann Karamoh dk. 68 x), Lucas Biglia xx, Fabio Borini xx (Samed Onur dk. 85 ?), Emre Mor xx (Jimmy Durmaz dk. 80 ?), Ahmed Musa xx (Levent Mercan dk. 68 x), Aleksandar Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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