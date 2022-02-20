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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

20.02.2022 19:52
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Serdar Dursun'un sağ kanattan ortasında arka direkte Mergim Berisha meşin yuvarlağı Miha Zajc'a indirdi. Zajc'ın kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

60. dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde El Kaabi'nin boş pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada kaleci Munir'in uzaklaştırdığı topu alan Miguel Crespa ceza sahası içinde El Kaabi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun meşin yuvarlağı kaleci Munir'in sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

72. dakikada Sackey'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Serdar Dursun'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

76. dakikada Çağtay'ın kafa ile geri pasında Lobjanidze araya girerek topu kontrol etti. Kahraba'nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

79. dakikada Sackey, ceza sahası içinde kaleci Munir'e geri pas verdi. Munir'in ayağından seken topta araya giren Serdar Dursun, kaleci Munir tarafından düşürülürken, hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kaleci Munir'in sağından ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol xx, Bahattin Duran xx, Ata Yıldırım xx

Fenerbahçe: Altay xx, Ozan Tufan xx (Mergim Berisha dk. 46 x), Serdar Aziz xx (Attila Szalai dk. 64 x), Marcel Tisserand xx, Çağtay Kurukalıp xxx, Miguel Crespo xx, Miha Zajc xx, Osayi-Samuel xx, Arda Güler xxx (Mert Hakan Yandaş dk. 73 xx), Diego Rossi xx (Dimitrios Pelkas dk. 64 x), Serdar Dursun xxx (Burak Kapacak dk. 87 ')

Yedekler: Berke Özer, Jose Sosa, Enner Valencia, Nazım Sangare, Melih Bostan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Isaac Sackey xx, Burak Öksüz ' (Selimcan Temel dk. 18 x (Muhammed Mert dk. 87 ?), Adekugbe xx, Onur Ergün xx, Ribeiro xx, Lobjanidze xx (Sadık Baş dk. 87 ?), Benzia xx (Bertuğ Yıldırım dk. 87 ?), El Kaabi xx, Dylan Saint-Louis xx (Kahraba dk. 61 x)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Boudjemaa, Emre Kaplan, Eray Akar, Eren Fatsa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Serdar Dursun (dk. 67 pen. ve 81 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ribeiro, Selimcan Temel (Hatayspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetini elde etti Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetini elde etti Fenerbahçe, Giresun'un ardından Hatay'a da kaybetmedi Fenerbahçe, Giresun'un ardından Hatay'a da kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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