Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

20.03.2022 19:55
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

58. dakikada sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın topla ilerleyip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından dışarı gitti.

63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun meşin yuvarlağı Pelkas'a indirdi. Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Musa Çağıran'a çarpıp kornere gitti.

66. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Sehic çeldi. Direkten dönen topu çizgi üzerinde Kim Min-jae tamamladı ve ağlarla buluşturdu. 1-1

81. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Rossi'nin çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

84. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışı sağından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

88. dakikada Crespo'nun ceza yayının solundan pasında ceza sahası içinde topu alan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz x, Kim Min-jae xx, Szalai x (Novak dk. 61 x), Crespo xx, Zajc x (Berisha dk. 90+1 ?), İrfan Can Kahveci xx (Arda Güler dk. 76 x), Mesut Özil x (Pelkas dk. 46 xxx), Rossi xx, Serdar Dursun x (Ozan Tufan dk. 90+1 ?)

Yedekler: Berke Özer, Gustavo, Nazım Sangare, Tisserand, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Konyaspor: Sehic x, Skubic x, Adil Demirbağ x, Musa Çağıran x, Guilherme x, Hadziahmetovic x (Mpoku dk. 89 ?), Soner Dikmen x (Oğulcan Ülgen dk. 75 x), Endri Çekiçi x, Amilton x, Bytyqi xx (Ahmed Hassan dk. 75 x), Cikalleshi x

Yedekler: Erten Ersu, Anicic, Rahmanovic, Barış Yardımcı, Ahmet Karademir, Alberk Koç, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Kim Min-jae (dk. 66), Pelkas (dk. 88) (Fenerbahçe), Bytyqi (dk. 35) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Kim Min-jae, Rossi (Fenerbahçe), Endri Çekiçi, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Konyaspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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