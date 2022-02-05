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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

05.02.2022 19:48
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topu alan Danijel Aleksic'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

26. dakikada Jose Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkt kaleye yöneldi ve kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

27. dakikada sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas'ın son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Berke Özer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan Danijel Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Leo Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

39. dakikada sağ kanattan Berkay Özcan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Nazım Sangare xx, Kim Min-jae xx, Attila Szalai xx, Ferdi Kadığolu xx, Miguel Crespo xx, Jose Sosa xx, Osayi-Samel xx, Dimitrios Pelkas xx, İrfan Can Kahveci xx, Mergim Berisha xx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Serdar Dursun, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Arda Okan Kurtulan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caicara xx, Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Berkay Özcan xx, Tolga Ciğerci xx, Deniz Türüç xx, Danijel Aleksic xx, Nacer Chadli xx, Stefano Okaka xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Serdar Gürler, Şener Özbayraklı, Fredrik Gulbrandsen, Ömer Ali Şahiner, Emre Çolak, Lucas Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kartlar: Berke Özer, Miguel Crespo (Fenerbahçe), Deniz Türüç (Başakşehir)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Berke Özer, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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