Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

06.03.2022 19:57
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırlıyor. İlk 45 dakika konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Fenerbahçe, kurduğu baskı sonrasında topu kazanırken, meşin yuvarlak sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ta kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Uğurcan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

17. dakikada hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında İrfan Can'ın Siopis'e yaptığı hareketi izledi ve bu futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyun alanının dışına gönderdi.

22. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Abdülkadir, soldan ceza sahasına girip penaltı noktasına çevirdi. Zajc'a çarpan top boşta kalırken, Nwakaeme düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

35. dakikada Crespo'nun sağdan yaptığı ortada arka direkte Szalai kafayı vurdu. Uğurcan'ın çıkardığı top Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Ahmetcan kafayla çizgiden çıkarırken, Zajc'a çarpan top auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bahattin Duran xx, Deniz Caner Özaral xx

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xxx, Serdar Aziz xx, Kim Min-jae xx, Attila Szalai xxx, Crespo x, Zajc x, Mert Hakan x, Rossi x, İrfan Can ?, Serdar Dursun x

Yedekler: Berke, Sosa, Ozan, Mesut, Berisha, Pelkas, Arda, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Peres xx, Ahmetcan xxx, Denswil xxx, Puchacz xx, Abdülkdir xxx, Siopis xxx, Visca xxx, Nwakaeme xxx, Bakasetas xxx, Cornelius xxx

Yedekler: Erce, Hüseyin, Berat, Trondsen, Koita, Yusuf, Djaniny, Yunus, Kouassi, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 17) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Visca (Trabzonspor)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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