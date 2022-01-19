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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

19.01.2022 20:59
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Osayi-Samuel'in çevirdiği topta arka direkte Enner Valencia müsait pozisyonda topa dokunamadı.

53. dakikada ceza sahası içi sol tarafından İrfan Can Kahveci'nin içeriye çevirdiği topta altıpas önünde bulunan Enner Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

71. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

79. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Enner Valencia'nın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Savranlar xx

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin xx, Bright Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz xx, Kim Min-Jae xx, Attila Szalai xx (Nazım Sangare dk. 46 x), Jose Sosa xxx (Miha Zajc dk. 77 x), Miguel Crespo xx (Max Meyer dk. 89 ?), Ferdi Kadıoğlu xxx, İrfan Can Kahveci xxx (Mesut Özil dk. 77 x), Dimitrios Pelkas xx (Enner Valencia dk. 46 x), Serdar Dursun xxx

Yedekler: Bartu Kulbilge, Diego Rossi, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Altay: Lis x, Tolga Ünlü x, Eric Björkander x (Eren Erdoğan dk. 82 ?), Murat Akça x, Kazımcan Karataş x, Ceyhun Gülselam x (Khaly Thiam dk. 63 x), Thaciano x, Leandro Kappel x, Cesar Pinares x, Martin Rodriguez x, Ahmed Rayan xx (Karamoko Bamba dk. 79 x)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Zeki Yıldırım, Marco Paixao, Nurettin Küçükdeniz, İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mert Nobre

Goller: Rayan (dk. 14) (Altay), İrfan Can Kahveci (dk. 37), Serdar Dursun (dk. 71) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Cesar Pinares, Ceyhun Gülselam, Martin Rodriguez, Thaciano (Altay)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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