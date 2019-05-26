Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:26 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe
sahasında Antalyaspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 18. dakika geride kalırken, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL
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