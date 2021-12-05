Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Goller: Mergim Berisha (dk. 13), Serdar Dursun (dk. 70, 79 ve 90) (Fenerbahçe)

90. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai'nin pasında kale önünde bulunan Serdar Dursun, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

70. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai'nın yerden pasında kale önünde topla buluşan Serdar Dursun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

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