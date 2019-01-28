Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - E.y.malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında E.Y.Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe
sahasında E.Y. Malatyaspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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