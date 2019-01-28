Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - E.y.malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - E.y.malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında E.Y.Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - E.y.malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında E.Y. Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor
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