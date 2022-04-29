Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

29.04.2022 21:21
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada kaleci Günay'ın ceza sahası içinde Serdar'a yaptığı müdahale sonrası hakem Sarper Barış Saka beyaz noktayı gösterdi.

57. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Serdar'ın vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

62. dakikada İrfan'ın pasıyla sağ taraftan ceza alanına giren Mert Hakan'ın ön direğe gönderdiği topa Serdar'ın altıpas dışında gelişine yaptığı vuruş filelerle buluştu. 2-0

65. dakikada Maxim'in ceza alanına gönderdiği pasta savunma arkasına sarkıp sol çaprazda kaleci Altay'la karşı karşıya kalan Sagal'ın yerden çektiği şut ağlara gitti. 2-1

82. dakikada Ferdi'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada içeride oluşan karambolde topun sahibi olan Zajc, Tosca'yı çalımlayıp uzak köşeye yaptığı plase vuruşla fileleri sarstı. 3-1

90+5. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında top Tisserand'ın eline çarptı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısı sonrası penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada beyaz noktaya gelen Maxim, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kerem Ersoy xx, Bilal Gölen xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx, Serdar Aziz xx, Tisserand xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Gustavo xx (Sosa dk. 86 ?), Zajc xx, İrfan Can Kahveci xx (Arda Güler dk. 74 x), Mert Hakan Yandaş xx (Berisha dk. 86 ?), Diego Rossi xxx (Burak Kapacak dk. 90+2 ?), Serdar Dursun xx (Valencia dk. 74 x)

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Novak, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx (Mirza Cihan dk. 71 x), Ertuğrul Ersoy xx, Tosca xx, Vetrih xx (Merkel dk. 77 x), Maxim xx, Kitsiou xx, Doğan Erdoğan xx (Furkan Soyalp dk. 46 xx), Sagal xx, Figueiredo xx, Muhammet Demir xx (Mendyl dk. 87 ?)

Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, Oğuz Ceylan, El Messaoudi, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Rossi (dk. 5), Serdar Dursun (dk. 62), Zajc (dk. 82) (Fenerbahçe), Sagal (dk. 65), Maxim (dk. 90+7 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Kitsiou, Vetrih, Djilobodji, Maxim (Gaziantep FK), İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz (Fenerbahçe)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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