Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Fenebrahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Isla'nın ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inerek verdiği pasta penaltı noktası üzerinde Soldado topla buluştu. Soldado'nun gelişine vuruşunda kaleye giden topu Ayew tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
10. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde boş kalan Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto
meşin yuvarlağı kornere çeldi.
14. dakikada Ayew'in havadan ara pasında defansın arkasına sarkan Soldado'nun kaleci Beto ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
38. dakikada Serdar'ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan uzak direğe giden topu kurtardı.
42. dakikada Serdar'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Jerome'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Serkan Ok
xx, İsmail Şencan
xx Fenerbahçe
: Volkan xx, Isla xxx, Neustadter xx, Sadık xxx, İsmail xx, Mehmet Topal
xx, Mehmet Ekici
xxx, Benzia
x, Dirar xx Ayew xxx, Soldado xxx
Yedekler: Berke, Serdar Aziz
, Abdulcebrail, Eljif Elmas
, Jailson
, Valbuena, Tolgay, Moses, Slimani
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Agbenyenu xx, Borges xx, Alpaslan x, Halil x, Serdar xx, Castro xx, Jerome xx
Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur, Yasin, Gouffran, Deniz
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Ayew (dk. 7) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ayew, Neustadter (Fenerbahçe) Halil, Castro (Göztepe) - İSTANBUL