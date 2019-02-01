Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Fenebrahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Fenebrahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Isla'nın ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inerek verdiği pasta penaltı noktası üzerinde Soldado topla buluştu. Soldado'nun gelişine vuruşunda kaleye giden topu Ayew tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

10. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde boş kalan Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Ayew'in havadan ara pasında defansın arkasına sarkan Soldado'nun kaleci Beto ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada Serdar'ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan uzak direğe giden topu kurtardı.

42. dakikada Serdar'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Jerome'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xxx, Neustadter xx, Sadık xxx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Mehmet Ekici xxx, Benzia x, Dirar xx Ayew xxx, Soldado xxx

Yedekler: Berke, Serdar Aziz, Abdulcebrail, Eljif Elmas, Jailson, Valbuena, Tolgay, Moses, Slimani

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Agbenyenu xx, Borges xx, Alpaslan x, Halil x, Serdar xx, Castro xx, Jerome xx

Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur, Yasin, Gouffran, Deniz

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Ayew (dk. 7) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ayew, Neustadter (Fenerbahçe) Halil, Castro (Göztepe) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:30 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor
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