Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (Maç Devam Ediyor)

26 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:00 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor
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