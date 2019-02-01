Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (Maç Devam Ediyor)
26 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe
sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:00 Kaynak: İHA
Göztepe'nin Geçen Sezon Transfer Etmekten Vazgeçtiği Oyuncu, 20 Milyon Euroya Barcelona'ya Gitti
Fenerbahçe, Göztepe'yi Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi
Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ı Maccabi Haifa'ya Kiraladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Birlik Çağrısı