Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

06.03.2022 21:04
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırladı.

- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Trabzonspor çok hızlı çıktı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cornelius'un ortasında savunmadan seken top Nwakaeme'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın önünden yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

84. dakikada Abdülkadir'in pasında Serdar'dan seken topu Djaniny indirdi. Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bahattin Duran xx, Deniz Caner Özaral xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi xxx, Serdar Aziz xxx, Kim Min-jae xxx, Attila Szalai xxx, Crespo xx, Zajc xxx (Ozan Tufan dk. 90+2 ?), Mert Hakan xxx (Mesut dk. 85 ?), Rossi x (Pelkas dk. 65 x), İrfan Can ?, Serdar Dursun xx (Berisha dk. 65 x)

Yedekler: Berke, Sosa, Arda, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ahmetcan xx, Denswil xx, Puchacz x, Abdülkadir x, Siopis xx (Koussai dk. 87 ?), Visca xx, Nwakaeme xxx (Berat dk. 87 ?), Bakasetas xx (Koita dk. 87 ?), Cornelius x (Djaniny dk. 65 xx)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Trondsen, Yusuf, Yunus, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor), Zajc (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 17) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Visca (Trabzonspor), Crespo, Berisha (Fenerbahçe)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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