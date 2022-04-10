Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can ceza sahası önüne gelerek içeriye ortaladı. Penaltı noktası üzerindeki Mert Hakan'ın kafayla arkaya aşırttığı topta Serdar Dursun çaprazdan kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
85. dakikada soldan kazanılan korner atışında Ferdi ortaladı. Savunmanın dokunamadığı top arka direkteki Halil'de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top filelere gitti ancak Hakem Atilla Karaoğlan, Halil'in topu elle kontrol ettiğine hükmetti.
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xxx, Serdar Aziz xxx, Kim xx, Ferdi xxx (Szalai dk. 90 +1 ?), Crespo xx (Gustavo dk. 90+1 ?), Zajc xxx, Mert Hakan xxx (Arda Güler dk. 84 ?), Rossi xx, İrfan Can xxx (Pelkas dk. 80 ?), Serdar Dursun xxx (Berisha dk. 90+1 ?)
Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Sosa, Valencia
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Galatasaray: Muslera xx, Omar x, Nelsson x, Marcao xx, Van Aanholt x, Taylan x, Berkan x, Cicaldau xx (Halil Dervişoğlu dk. 74 x), Babel x (Morutan dk. 83 ?), Kerem x, Gomis x (Arda Turan dk. 83 ?)
Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Goller: Zajc (dk. 26), Serdar Dursun (dk. 68) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan, İrfan Can (Fenerbahçe), Marcao, Babel, Cicaldau, Taylan (Galatasaray)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın/İHA)
Kaynak: İHA
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