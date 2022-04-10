Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

10.04.2022 22:42
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can ceza sahası önüne gelerek içeriye ortaladı. Penaltı noktası üzerindeki Mert Hakan'ın kafayla arkaya aşırttığı topta Serdar Dursun çaprazdan kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

85. dakikada soldan kazanılan korner atışında Ferdi ortaladı. Savunmanın dokunamadığı top arka direkteki Halil'de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top filelere gitti ancak Hakem Atilla Karaoğlan, Halil'in topu elle kontrol ettiğine hükmetti.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xxx, Serdar Aziz xxx, Kim xx, Ferdi xxx (Szalai dk. 90 +1 ?), Crespo xx (Gustavo dk. 90+1 ?), Zajc xxx, Mert Hakan xxx (Arda Güler dk. 84 ?), Rossi xx, İrfan Can xxx (Pelkas dk. 80 ?), Serdar Dursun xxx (Berisha dk. 90+1 ?)

Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Sosa, Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Muslera xx, Omar x, Nelsson x, Marcao xx, Van Aanholt x, Taylan x, Berkan x, Cicaldau xx (Halil Dervişoğlu dk. 74 x), Babel x (Morutan dk. 83 ?), Kerem x, Gomis x (Arda Turan dk. 83 ?)

Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Zajc (dk. 26), Serdar Dursun (dk. 68) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan, İrfan Can (Fenerbahçe), Marcao, Babel, Cicaldau, Taylan (Galatasaray)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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