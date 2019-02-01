Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)

26 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada orta sahada Jerome'un Sadık'a arkadan ayağına yaptığı müdahale sonucunda hakem Suat Arslanboğa, Jerome'a direkt kırmızı kart gösterdi.

73. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses'ın yanına verdiği pasta topla hareketlenen Jailson, ceza sahası içine girerdi. Jailson'un tekrar Moses'e pasında bekletmeden vuran Moses ağları sarstı. 2-0

81. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Tolgay'ın kafa vuruşunu kaleci Beto kontrol etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xxx, Neustadter xx, Sadık xxx (Jailson dk. 70 xx), İsmail xx, Mehmet Topal xx, Mehmet Ekici xx, Benzia x (Tolgay dk. 64 x), Dirar xx, Ayew x (Moses dk. 64 xx), Soldado xx

Yedekler: Berke, Serdar Aziz, Abdulcebrail, Eljif Elmas, Valbuena, Slimani

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Göztepe: Beto x, Gassama x, Reis x, Titi xx, Agbenyenu x, Borges x, Alpaslan x (Deniz dk. 54 x), Halil x (Yasin dk. 46 x), Serdar xx (Gouffran dk. 89 ?), Castro xx, Jerome x

Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Ayew (dk. 7), Moses (dk. 73) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Jerome (dk. 50) (Göztepe)

Sarı kartlar: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Halil, Castro, Yasin (Göztepe) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:35 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor
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