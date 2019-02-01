Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada orta sahada Jerome'un Sadık'a arkadan ayağına yaptığı müdahale sonucunda hakem Suat Arslanboğa
, Jerome'a direkt kırmızı kart gösterdi.
73. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses'ın yanına verdiği pasta topla hareketlenen Jailson
, ceza sahası içine girerdi. Jailson'un tekrar Moses'e pasında bekletmeden vuran Moses ağları sarstı. 2-0
81. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Tolgay'ın kafa vuruşunu kaleci Beto
kontrol etti.
Stat: Ülker
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok
xx, İsmail Şencan
xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xxx, Neustadter xx, Sadık xxx (Jailson dk. 70 xx), İsmail xx, Mehmet Topal
xx, Mehmet Ekici
xx, Benzia
x (Tolgay dk. 64 x), Dirar xx, Ayew x (Moses dk. 64 xx), Soldado xx
Yedekler: Berke, Serdar Aziz
, Abdulcebrail, Eljif Elmas
, Valbuena, Slimani
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe: Beto x, Gassama x, Reis x, Titi xx, Agbenyenu x, Borges x, Alpaslan x (Deniz dk. 54 x), Halil x (Yasin dk. 46 x), Serdar xx (Gouffran dk. 89 ?), Castro xx, Jerome x
Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Ayew (dk. 7), Moses (dk. 73) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Jerome (dk. 50) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Halil, Castro, Yasin (Göztepe) - İSTANBUL