Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe
, sahasında Antalyaspor
'u konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici
'nin ara pasında Isla, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Isla'nın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zajc'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 17. dakikada Serdar Özkan
'ın ara pasında Doğukan, ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluştu. Doğukan'ın ceza alanı içerisine girip kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kornere çıktı. 23. dakikada sol taraftan Hasan Ali
'nin içeri çevirdiği topa ön direkte Zajc'ın vuruşunda top direğin yanından auta gitti. 33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Amilton'un ortasına arka direkte Mevlüt'ün yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1 45+1. dakikada Harun'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten auta gitti. 57. dakikada Dirar'ın İsla'ya göndermek istediği pasta araya giren ve topu kapan Amilton kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlığı auta yolladı. 61. dakikada İsmail Köybaşı
'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ferhat kornere çeldi. 64. dakikada Diego'nun kullandığı serbest vuruşta top Volkan'ın müdahalesinden sonra direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Dirar kornere yolladı. 69. dakikada Moses'ten pası alan Dirar topu ceza alanı içine koşu yapan Eljif ile buluşturdu. Eljif'İn çektiği sert şut, kaleci Ferhat'ın solundan filelerle buluştu. 2-1 82. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert
'in ceza alanı dışından çektiği sert şut az farkla üstten auta çıktı. 90+1. dakikada Jailson
'un savunma arkasına gönderdiği pasta Moses'in şutunu ilk pozisyonda kaleci Ferhat çeldi. Dönen topu tekrar alan Moses, meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 3-1
Stat: Ülker Hakemler: Halis Özkahya
xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Yusuf Bozdoğan
xx Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Serdar xxx, Sadık xx, Hasan Ali xx (İsmail dk. 46 x), Jailson xx, Mehmet Ekici xxx, Dirar xxx (Oğuz Kağan dk. 83 ?), Eljif xxx, Zajc xxx (Mehmet Topal
dk. 68 x), Moses xxx Yedekler: Berke, Alper, Neustaedter, Abdulcebrail, Yusuf Mert
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Antalyaspor: Ferhat xx, Nazım xxx, Bahadır xx (Hakan dk. 74 x), Diego xx, Tarık Çamdal
xx, Chico xx, Amilton xx (Doukara dk. 80 ?), Serdar x, Harun x, Doğukan xx, Mevlüt xx (Drole dk. 75 x) Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Herman Vardar, Cissokho, Halil İbrahim, Sergen Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Zajc (dk. 13), Eljif (dk. 69) Moses (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Mevlüt (dk. 33) (Antalyaspor) Sarı kartlar: Jailson (Fenerbahçe), Doğukan, Diego, Amilton (Antalyaspor)
(İHA)