Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
4 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisarspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:32 Kaynak: İHA
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