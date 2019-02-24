Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

4 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisarspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:32 Kaynak: İHA

Spor
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