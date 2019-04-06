Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray
, Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:27 Kaynak: İHA
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