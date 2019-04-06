Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:27 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Galatasaray, Spor
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