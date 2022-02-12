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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

12.02.2022 19:53
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Patrick van Aanholt'un sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Gomis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

60. dakikada sağ taraftan Boey'in ceza sahası içine açtığı ortada Babel'in vuruşunda top savunmadan sekerek Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

62. dakikada sağ kanattan topu alarak ceza sahası içine topla giren Babel, sağ tarafta meşin yuvarlağı Kerem'e bıraktı. Kerem'in vuruşunda topu kaleci Bilal kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahası dışında topu alan Kerem'in plase vuruşunu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

69. dakikada Carole'un sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte Cardoso'nun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

74. dakikada rakipten topu kaparak ceza sahası içine giren Berkan Kutlu'nun yaptığı vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

84. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında kafayı vuran Mustafa Muhammed topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, İbrahim Bozbey xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: Pena xx, Boey xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt x (Ömer Bayram dk. 80 ?), Taylan xx (Pulgar dk. 80 ?), Berkan xx, Feghouli xx (Cicaldau dk. 59 xx), Babel xx (Morutan dk. 80 ?), Kerem xx, Gomis xx (Mustafa Muhammed dk. 59 xxx)

Yedekler: İsmail, Omar Elabdellaoui, Semih Kaya, Barış Alper Yılmaz, Halil

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Mert xx, Hosseini xx, Carole xxx, Attamah xx, İbrahim xx (Gökhan Sazdağı dk. 90+4 ?), Cardoso xxx (İlhan Parlak dk. 90+4 ?), Ramazan Civelek xx (Thiam dk. 54 xx), Bertolacci xx (Kemen dk. 81 ?), Mustafa xx (Gavranovic dk. 46 xx)

Yedekler: Cenk, Yasir, Hayrullah, Talha

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Cardoso (dk. 69) (Kayserispor) Mustafa Muhammed (dk. 84) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Bilal (Kayserispor) Marcao (Galatasaray)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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