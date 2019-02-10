Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
42 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray
, Trabzonspor
'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:24 Kaynak: İHA
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