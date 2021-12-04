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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)

04.12.2021 19:53
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı ağırladı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Aanholt'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Halil'in kafa vuruşunda arka direğe seken topa kafa vuran Feghouli'nin vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

58. dakikada Aanholt'un sol taraftan ceza sahası içine girip yerden verdiği pasta Halil'in şutu savunmada kaldı.

79. dakikada Patrick van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

82. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Bamba'nın şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda İbrahim'in köşe vuruşunda top Berkan Kutlu'ya temas etti. Hakem Cüneyt Çakır devam kararı verirken daha sonra VAR uyarısıyla tekrarını izlediği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bamba'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Nef

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx (Ryan Babel dk. 90+1 ?), Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx (Aytaç Kara dk. 90+1 ?), Taylan Antalyalı xx (Olimpiu Morutan dk. 69 xx), Sofiane Feghouli xxx, Halil Dervişoğlu xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 69 xx), Kerem Aktürkoğlu xx, Mustafa Muhammed xx (Mbaye Diagne dk. 69 xxx)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Emre Kılınç

Teknik Sorumlu: Necati Ateş

Altay: Lis xx, Cebrail Karayel xx, İbrahim Öztürk xx, Murat Akça xx, Kazımcan Karataş xx (Thaciano dk. 79 x), Kappel xx, Poko xx (Erhan Çelenk dk. 90+1 ?), Zeki Yıldırım xx (Paixao dk. 90+1 ?), Rodriguez xx (Ahmed Rayyan dk. 68 xx), Pinares xxx (Ceyhun dk. 68 xx), Bamba xxx

Yedekler: Cihan, Tolga, Serge Aka, Cem, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Pinares (dk. 18), Bamba (dk. 86 pen.) (Altay), Halil (dk. 34), Diagne (dk. 79) (Galatasaray)

Sarı kartlar: DeAndre Yedlin, Muslera (Galatasaray), Pinares, Cebrail, Zeki, Bamba (Altay)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, oyunlar, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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