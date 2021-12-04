Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı ağırladı.

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