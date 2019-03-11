Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
27 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray
sahasında Antalyaspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:27 Kaynak: İHA
Galatasaray, Antalyaspor'u Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi
Galatasaraylı Taraftarlar, Bülent Korkmaz'ı Tribüne Çağırdı
Real Madrid, Zinedine Zidane'ı Resmen Açıkladı!
Aston Villa Kaptanı Jack Grealish'i Yumruklayan Birmingham Taraftarı, 3,5 Ay Hapis Cezası Aldı