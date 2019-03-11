Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

27 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Galatasaray, Spor
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