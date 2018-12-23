Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Dg Sivasspor: 1 (Maç Devam Ediyor)
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray
, DG Sivasspor
'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken 1-1'lik eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:28 Kaynak: İHA
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