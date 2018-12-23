Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Dg Sivasspor: 1 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Dg Sivasspor: 1 (Maç Devam Ediyor)

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Dg Sivasspor: 1 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken 1-1'lik eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:28 Kaynak: İHA

Sivasspor, Galatasaray, Spor
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