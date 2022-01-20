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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

20.01.2022 20:54
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Umut'un dokunuşunu kaleci İsmail çizgi üzerinden çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu kaleci Ertuğrul'da kaldı.

32. dakikada Cicaldau'nun yay gerisinden verdiği pasta sol tarafta topla buluşup ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

39. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı çıkan Galatasaray'da meşin yuvarlakla buluşan Morutan, kendi yarı sahasından bekletmeden pasını rakip sahaya hareketlenen Halil'e verdi. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş filelere gitti. 1-0

45+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topun sahibi olan Tarkan, pasını penaltı noktası yakınlarında bulunan Donk'a aktardı. Donk'un yerden çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Nef

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx

Galatasaray: İsmail xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Ömer xx, Aanholt xx, Alpaslan xx, Morutan xx, Kerem xx, Cicaldau xx, Halil xx

Yedekler: Fatih, Oğulcan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Emre, Bartuğ, Arda, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Eren xx, Doğucan xx, Hajradinovic xx, Travnik xx, Mortadha xx, Ahmet xx, Umut xx

Yedekler: Erdem, Harun, Sakıb, Brecka, Mehmet Feyzi, Taha Veysel, Varga, Sarp, Fall, Hasan Emre

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Goller: Halil (dk. 39) (Galatasaray), Donk (dk. 45+3) (Kasımpaşa)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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