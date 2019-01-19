Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (Maç Devam Ediyor)
7 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:21 Kaynak: İHA
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