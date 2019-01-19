Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (Maç Devam Ediyor)

7 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:21 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Başka Takımlar Gibi Bileklik Satmadık Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Bafetimbi Gomis'ten Sarı-Kırmızılı Takıma Destek Mesajı

Galatasaray, Ankaragücü'nü Konuk Ediyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi Galatasaraylı Taraftarlar, Abdurrahim Albayrak'a "Transfer Nerede?" Diyerek Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:28:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (Maç Devam Ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]