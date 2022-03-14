Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

14.03.2022 20:51
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

- Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

- Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Omar'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Muhammed'in penaltı noktasının solundan kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe açılan ortayı Necip kafayla altıpasa doğru indirdi. Kaleye yönelen topu Omar çizgiden çıkararak kornere çeldi.

17. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Kerem'in rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazından plase vuruşu önce Rosier'e çarptı. Ardından kaleci Ersin, sol köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

22. dakikada Feghouli'nin pasında topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammed, savunmada Necip ve Vida'nın markajı altındayken meşin yuvarlağı sol taraftaki Kerem'e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada sağ kanattan Umut Meraş ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlağın sahibi olan Mustafa Muhammed'in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortada Kerem, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Candaş Elbil xx

Galatasaray: Inaki Pena xx, Omar Elabdellaoui xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx, Sofiane Feghouli xx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Mustafa Muhammed xxx

Yedekler: Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Semih Kaya, Sacha Boey, Ryan Babel, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Domagoj Vida xx, Necip Uysal x, Umut Meraş x, Can Bozdoğan xx, Atiba Hutchinson x, Rachid Ghezaal xx, Alex Teixeira x, Kenan Karaman x (Cyle Larin dk. 38 x), Güven Yalçın x (Michy Batshuayi dk. 39 x)

Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 32) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Atiba Hutchinson, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Umut Meraş, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
21:21 Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir
20:55 Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi
20:25 Rezidansın 6'ıncı katından düşen 19 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi
20:19 İki oyuncu için Fransa'dan misafir geldi! Kulüplerle temas kurulacak
20:14 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 21:24:54. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement