Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

14.03.2022 22:07
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Rosier'in sağ kanattan kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Larin'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

65. dakikada Kerem'in pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Muhammed'in çapraz pozisyondan yaptığı vuruş kaleci Ersin'den döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Muhammed, tekrar şutunu çekti bu kez de Vida meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

85. dakikada sağ kanattan Rosier'in ceza alanına yerden ortasında Ghezzal'ın dokunuşuyla hafif sol çaprazda topla buluşan Rıdvan'ın, Nelsson'u çalımlayıp kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Pena'nın bacaklarının arasından filelere gitti. 2-1

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Candaş Elbil xx

Galatasaray: Pena xx, Elabdellaoui xx (Sacha Boey dk. 67 x), Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx (Ryan Babel dk. 68 x), Feghouli xx (Cicaldau dk. 46 xx), Kerem Aktürkoğlu xxx (Ömer Bayram dk. 81 ?), Mustafa Muhammed xxx (Gomis dk. 68 x)

Yedekler: Muslera, Jankat Yılmaz, Semih Kaya, Pulgar, Morutan

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Vida xx, Necip Uysal x, Umut Meraş x, Can Bozdoğan xx, Atiba x (Josef dk. 46 xx), Ghezzal xx, Teixeira x (Rıdvan Yılmaz dk. 79 xx), Kenan Karaman x (Larin dk. 38 x), Güven Yalçın x (Batshuayi dk. 39 x)

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 32) (Galatasaray), Rıdvan Yılmaz (dk. 85) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Atiba, Ersin Destanoğlu, Ghezzal, Josef (Beşiktaş), Cicaldau, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, van Aanholt (Galatasaray)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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