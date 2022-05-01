Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

01.05.2022 22:27
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk etti. Konuk ekip, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada kazanılan serbest vuruşta Erdoğan ceza sahasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı Appindangoye kafayla indirdi. Kale sahası önünde topla buluşan Ulvestad düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-2

56. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra Appindangoye'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Appindangoye'nin Kerem'e müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Gomis geçti. Bu futbolcunun şutunda top filelere gitti. 2-2

64. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Ahmet Oğuz'un önünde kaldı. Bu futbolcunun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top uzak köşede ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Galatasaray: Muslera x, Boey x, Nelsson x, Semih x, Patrick van Aanholt x, Taylan x, Pulgar x (Berkan dk. 76 x), Emre Kılınç xx (Halil Dervişoğlu dk. 46 xx), Babel x (Morutan dk. 76 x), Kerem xx, Gomis xxx (Mustafa Muhammed dk. 76 x)

Yedekler: Jankat, Alpaslan, Ömer Bayram, Cicaldau, Barış Alper, Arda Turan

Teknik Direktör: Domenec Torrent

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xxx (Kayode dk. 81 ?), Appindangoye xxx (Goutas dk. 74 xx), Caner Osmanpaşa xxx, Uğur Çiftçi xxx, Ulvestad xxx, Hakan Arslan xxx, Erdoğan xxx, Fajr xxx (Ziya dk. 86 ?), Gradel xxx (Atakan dk. 86 ?), Yatabare xxx (Konate dk. 74 xx)

Yedekler: Muammer, Isaac Cofie, Sefa, Camara, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gomis (dk. 10 ve dk. 58 pen.) (Galatasaray), Yatabare (dk. 44), Ulvestad (dk. 49), Ahmet Oğuz (dk. 64) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Boey (Galatasaray), Fajr, Ulvestad, Appindangoye, Ahmet Oğuz (DG Sivasspor)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Ticari aracın çarptığı otomobil devrildi! Kaza anı araç kamerasına kaydedildi
22:36 Süper Lig'de tarihi skorlu maç! Çaykur Rizespor, geriden geldiği maçta Göztepe'ye tam 7 gol attı
22:34 Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü
22:23 Sivasspor'un Yiğidosu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca hatırlayacak
22:20 Anket sonuçları ortaya koydu! Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet oldu!
22:18 Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaralayan adam intihar etti
22:04 Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi Bursa'da yakalandı!
22:01 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Adaylık açıklaması değil, manifesto
21:59 Teknik Direktör Cihat Arslan'dan, Alanya maçı sonrası olay sözler: 2 bin 500 liraya sevindik
21:21 Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 23:11:06. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement