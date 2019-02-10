Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç Sonucu)

27 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-1'lik skorla kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Feghouli ile duvar pası yaparak ceza alanına giren Belhanda, şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

57. dakikada sağ kanattan Yusuf'un kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunu Muslera güçlükle kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xxx, Ndiaye xxx (Selçuk dk. 86 ?), Donk xx, Feghouli xxx (Yunus dk. 83 ?), Belhanda xxx (Emre Akbaba dk. 89 ?), Onyekuru xxx, Diagne xx

Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Ahmet, Semih, Ömer, Muğdat, Mitroglou

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Arda Akbulut xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin xx, Hosseini xxx, Vahid Amiri xx, Toure xx (Abdulkadir Parmak dk. 46 x), Yusuf xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx, Abdülkadir Ömür xx, Rodallega xxx

Yedekler: Muzaffer, Ali Osman, İbanez, Murat, Berkay, Batuhan, Sosa

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Diagne (dk. 21), Belhanda (dk. 45 ve 51) (Galatasaray), Rodallega (dk. 30) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Diagne, Donk, Belhanda, Linnes (Galatasaray), Arda Akbulut (Trabzonspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Younes Belhanda, Trabzonspor, Galatasaray, Spor
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