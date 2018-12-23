Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 4 - Demir Grup Sivasspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında son haftaların formda ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında son haftaların formda ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. İlk yarısı 2-2 sona eren karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazanmayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Fernando'nun orta sahadan attığı ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, kaleci Tolgahan'dan önce topa dokunarak takımını tekrar öne geçirdi. 3-2



65. dakikada Sivasspor çok etkili geldi. Douglas'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan'ın vuruşunda Muslera kalesinden zamanında çıkarak gole engel oldu.



69. dakikada Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Belhanda kayarak içeri kesti, Eren Derdiyok'un ıska geçtiği topa Onyekuru sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 4-2



74. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı kornere ceza sahası içinde Eren Derdiyok kafayı vurdu. Üst direğe çarpan top ardından çizgiye düştü, kaleci Tolgahan son anda topu uzaklaştırdı.



Stat: Türk Telekom Stadyumu



Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx



Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Maicon xx, Ozan xx, Nagatomo xx, Fernando xxx, Ndiaye xxx, Feghouli xxx (Mustafa dk. 90+5 ?), Onyekuru xxxx, Belhanda xxx (Donk dk. 87 ?), Eren xx (Rodrigues dk. 75 xx)



Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Linnes, Ömer, Muğdat



Teknik Sorumlular: Levent Şahin - Ümit Davala



DG Sivasspor: Tolgahan x, Douglas xxx, Bjarsmyr xx, Braz x, Uğur x, Hakan Arslan x, Ndinga x (Kone dk. 77 x), Torje x (Rybalka dk. 70 x), Robinho xxx, Emre xx (Erdoğan dk. 89 ?), Muhammed x



Yedekler: Ali Şaşal, Medjani, Mert, Papp, Aydın, Ziya, Cyriac



Teknik Direktör: Hakan Keleş



Goller: Robinho (dk. 9 ve dk. 41) (DG Sivasspor), Eren (dk. 20), Feghouli (dk. 30), Onyekuru (dk. 51 ve dk. 69) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Uğur, Braz (DG Sivasspor), Mariano, Fernando (Galatasaray) - İSTANBUL

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