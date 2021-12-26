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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

26.12.2021 16:56
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

52. dakikada Berkan Emir'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Adis Jahovic'in şutu üst direğe çarparak auta gitti.

78. dakikada Obinna Nwobodo'dan topu kapan Joher Rassoul, bir anlık şaşkınlıkla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

86. dakikada Lourency'nin pasında kaleciyle çaprazda karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutu kaleci Muric'te kaldı kaldı.

90+7. dakikada Birkir Bjarnason'un pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Younes Belhanda'nın şutu, kalecinin son andaki müdahalesiyle kornere çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Savranlar xx, Osman Gökhan Bilir xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kerim Alıcı xx, Dino Arslanagic xx (Yalçın Kayan dk. 76 x), Atınç Nukan xx, Wilker Angel xx, Berkan Emir x (Dzenan Burekovic dk. 63 x), Obinna Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx, David Tijanic x (Halil Akbunar dk. 63 x), Lourency xx (Ege Özkayımoğlu dk. 90+5 ?), Adis Jahovic x (Cherif Ndiaye dk. 63 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Adana Demirspor: Arijanet Muric xx, Tayyip Talha Sanuç xx (Semih Güler dk. 79 x), Samet Akaydın xx, Kaan Kanak xx, Tarık Çamdal x (Joher Rassoul dk. 71 ?), Birkir Bjarnason xx, Matias Vargas x (Younes Belhanda dk. 65 x), Gökhan İnler x (Simon Deli dk. 65 x), Benjamin Stambouli xx, Mario Balotelli xx (Britt Assombalonga dk. 46 x), Yunus Akgün xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Sinan Kurt, Babajide Akintola, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Mario Balotelli (dk. 16) (Adana Demirspor), Joher Rassoul (dk. 78 k.k.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Lourency, Dino Arslanagic (Göztepe), Gökhan İnler (Adana Demirspor)

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Göztepe, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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