Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Göztepe, Akhisarspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Göztepe, Akhisarspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Halil'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yasin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Lumor uzak mesafeden sert şutunda Lukac topu son anda kornere çeldi.

32. dakikada Poko'nun pasında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada Kadu'dan sıyrılarak Göztepe ceza sahasına giren Manu'nun şutunda kaleci Beto ayaklarıyla topu çeldi.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Ok xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Lumor xx, Borges xx, Poko xx, Castro xx, Halil xx, Yasin xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ghilas, Ngando, Serdar, Reis, Yalçın, Berkan, Deniz, Tayfur

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xx, Caner xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Aykut xx, Sissoko xx, Manu xx, Güray xx, Bokila xx

Yedekler: Halil, Vrsajevic, Helder, Eray, Onur, Hasan Ali, Regattin, Cikalleshi, Sergio

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Sarı kartlar: Lumor (Göztepe), Cocalic (Akhisarspor) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:57 Kaynak: İHA

Spor
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