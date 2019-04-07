Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Göztepe, Akhisarspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Halil'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yasin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Lumor uzak mesafeden sert şutunda Lukac topu son anda kornere çeldi.
32. dakikada Poko'nun pasında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta gitti.
38. dakikada Kadu'dan sıyrılarak Göztepe ceza sahasına giren Manu'nun şutunda kaleci Beto
ayaklarıyla topu çeldi.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Serkan Olguncan
xx, Serkan Ok
xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Lumor xx, Borges xx, Poko xx, Castro xx, Halil xx, Yasin xx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ghilas, Ngando, Serdar, Reis, Yalçın, Berkan, Deniz, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xx, Caner xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Aykut xx, Sissoko xx, Manu xx, Güray xx, Bokila xx
Yedekler: Halil, Vrsajevic, Helder, Eray, Onur, Hasan Ali
, Regattin, Cikalleshi, Sergio
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Sarı kartlar: Lumor (Göztepe), Cocalic (Akhisarspor) - İZMİR