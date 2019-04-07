Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Akhisarspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Akhisarspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Konuk takım rakibini tek golle geçerek ligde kalma umudunu ilerleyen haftalara taşıdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada Halil kafayla ceza yayı üzerindeki Borges'e çevirdi, bu oyuncunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.



56. dakikada Halil'in ortasında arkada direkte topla buluşan Yasin müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.



58. dakikada Halil'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lumor'un vuruşunda kaleci Lukac topu tokatladı.



64. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Bokila'nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



71. dakikada Castro'nun oldukça uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



88. dakikada Manu'nun sağ kanattan yaptığı yerden ortada topla buluşan Barbosa takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1



Stat: Bornova



Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Ok xx



Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Lumor xx, Borges xx (Serdar dk. 69 x), Poko xx, Castro xx, Halil xx (Deniz dk. 78 x), Yasin xx, Jerome xx (Ghilas dk. 61 x)



Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ngando, Reis, Yalçın, Berkan, Tayfur



Teknik Direktör: Tamer Tuna



Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xx, Caner xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Aykut xx (Sergio dk. 74 x), Sissoko xx, Manu xx, Güray xx (Helder Barbosa dk. 62 x), Bokila xx (Cikalleshi dk. 85 ?)



Yedekler: Halil, Vrsajevic, Eray, Onur, Hasan Ali, Regattin



Teknik Direktör: Cem Kavçak



Gol: Barbosa (dk. 88) (Akhisarspor)



Sarı kartlar: Lumor, Titi, Gassama (Göztepe), Cocalic, Manu, Sissoko (Akhisarspor) - İZMİR

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